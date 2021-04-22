В Москве задержали троих полицейских за взятку в 12 млн рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали троих сотрудников полиции в Москве по подозрению в получении взятки в размере 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в четверг представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Руководителем ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело в отношении начальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, его заместителя, а также участкового уполномоченного полиции. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере организованной группой)", - сказала она.

Сотрудники полиции были задержаны в рамках оперативных мероприятий при передаче денег.

По данным следствия, в апреле 2021 года полицейские намеревались получить взятку в размере 12 млн рублей. За эти деньги они обещали принять определенные процессуальные решения. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что по данному факту проводится служебная проверка. "В случае подтверждения вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к установленной законом ответственности. Также будет дана оценка действиям их руководителей", - сказал собеседник агентства.

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