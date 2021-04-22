На юго-востоке Москвы произошло ДТП

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на юго-востоке Москвы, в результате три человека пострадали. Движение автотранспорта затруднено, сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

"В районе 5-го квартала Капотни, дом 1, произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобиля Mitsubishi и "Жигули". В результате столкновения пострадали три человека, один из иномарки, двое находились в "Жигулях", - сказал собеседник агентства.

Движение автотранспорта в районе ДТП затруднено поскольку перекрыты две полосы. На месте работают сотрудники полиции и экстренных служб.