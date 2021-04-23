В Средиземном море около 130 мигрантов погибли при опрокидывании лодки

ТАСС, 23 апреля. Порядка 130 человек погибли в среду после того, как у берегов Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. Об этом сообщила в четверг вечером неправительственная организация SOS Mediterranee.

Принадлежащее ей судно Ocean Viking было направлено в международные воды к берегам Ливии в четверг после получения информации о трех лодках, терпящих бедствие в этом районе. "Сегодня, после многочасовых поисков, сбылись наши худшие опасения. <...> С тех пор как мы прибыли сегодня на место происшествия, мы не обнаружили ни одного выжившего, хотя видели не менее 10 тел в районе места крушения", - говорится в заявлении на сайте SOS Mediterranee.

Спасательная операция осложнялась неблагоприятными погодными условиями - волны в зоне поиска достигали шести метров. Вскоре после этого самолет Агентства ЕС по контролю границ Frontex обнаружил рядом с местом инцидента фрагменты резиновой лодки.

Ливия остается основным перевалочным пунктом для беженцев из Африки, стремящихся попасть в европейские государства. Так, согласно данным Национального комитета по правам человека Ливии, в 2020 году у побережья был спасен и доставлен на территорию страны 11 891 нелегальный мигрант, более 300 человек погибли. При этом не исключается, что реальное число жертв среди беженцев может быть значительно выше ввиду невозможности учесть всех лиц, незаконно направлявшихся из Ливии в Европу.