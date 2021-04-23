В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 3,3

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Сейсмологи в пятницу утром зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) и на Сахалине два землетрясения магнитудой до 3,3. Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения магнитудой 3,3 произошел у берегов острова Итуруп Большой Курильской гряды. Глубина очага составила 96 километров. Второе землетрясение магнитудой 2,2 произошло в южной половине Сахалина недалеко от Поронайского городского округа. Глубина очага - 5 километров", - рассказали в филиале.

По информации сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.