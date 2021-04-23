{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Крупный лесной пожар начался в горах в центре Японии

Согласно данным правоохранительных органов, в огне погиб по меньшей мере один человек

ТОКИО, 23 апреля. /ТАСС/. Вертолеты Вооруженных сил Японии участвуют в тушении крупного лесного пожара, который начался в пятницу в горах префектуры Гумма в центральной части главного острова страны Хонсю. На земле в операции участвуют пожарные дружины, полиция и добровольцы из числа местных жителей, сообщило информационное агентство Kyodo.

Согласно данным правоохранительных органов, в огне погиб по меньшей мере один человек, 72-летний пенсионер. Сгорело несколько домов.

Полностью уничтожено не менее 40 га леса. По сведениям Kyodo, пламя быстро распространяется по сухой траве, в зону бедствия дополнительно перебрасывают пожарные вертолеты из других префектур.

Теги
Япония
Поиски пропавшей индонезийской подлодки
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Читать полностью