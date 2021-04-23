В Москве пресечена деятельность по незаконной регистрации юридических компаний

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полицейские совместно с сотрудниками управления ФСБ по Москве пресекли в столице деятельность по незаконной регистрации юридических фирм. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Оперативники установили, что работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физических лиц. Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах. Незаконная деятельность была организована на территории Москвы и Свердловской области", - сказала она.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 173.1 УК РФ ("Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица"). "Сотрудниками правоохранительных органов на территории двух регионов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители, телефоны, документы о выпуске ЭЦП, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности", - заключила Волк.