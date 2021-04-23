Число погибших в ДТП на КАД в Петербурге увеличилось до трех

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 апреля. /ТАСС/. Число погибших в аварии с участием двух грузовиков и одной легковой машины на Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге выросло с двух до трех, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Число жертв дорожной аварии на КАД достигло трех человек. В результате ДТП произошло возгорание автомобиля ВАЗ, водитель которого, а также двое его неустановленных пассажиров скончались", - говорится в сообщении.

В четверг вечером на 39-м километре КАД столкнулись грузовик с краном-манипулятором, легковая машина ВАЗ и фура. После аварии машины загорелись, движение по внутреннему кольцу КАД было временно перекрыто. Машины удалось оперативно потушить сотрудникам МЧС, затем движение вновь открыли.

По данным полиции, авария произошла после того, как манипулятор на базе МАЗ остановился из-за неисправности на дороге, после чего в него врезалась легковая машина, а затем в них врезался тягач Volvo с фурой. По факту аварии проводится доследственная проверка.