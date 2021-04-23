{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД посчитали число ДТП с участием автомобилей каршеринга

С начала года произошло более 150 аварий, в которых погибли восемь человек, указали в пресс-центре ведомства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"За январь - март 2021 года в РФ произошло 153 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь и получили ранения 199 человек", - сказали в МВД.

Как отметили в пресс-центре, министерство не знает о какой-либо инициативе по ужесточению проверок водителей, использующих прокатные транспортные средства.

Ранее сообщалось, что количество официально зарегистрированных автомобилей в Москве составляет 4,8 млн, из них 0,5% - машины каршеринга.

Теги
Россия
Поиски пропавшей индонезийской подлодки
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Поиски пропавшей индонезийской подлодки. Главное
Читать полностью