В МВД посчитали число ДТП с участием автомобилей каршеринга

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Более 150 дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь человек, произошло с начала этого года в России. Об этом на запрос ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"За январь - март 2021 года в РФ произошло 153 ДТП с участием автомобилей каршеринга, в которых погибли восемь и получили ранения 199 человек", - сказали в МВД.

Как отметили в пресс-центре, министерство не знает о какой-либо инициативе по ужесточению проверок водителей, использующих прокатные транспортные средства.

Ранее сообщалось, что количество официально зарегистрированных автомобилей в Москве составляет 4,8 млн, из них 0,5% - машины каршеринга.