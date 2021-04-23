Экс-сотрудника прокуратуры Алушты подозревают в организации незаконной миграции с Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации незаконной миграции и покушении на мошенничество в отношении бывшего старшего помощника прокурора Алушты. Его подозревают в том, что он помог двум гражданам Украины незаконно пересечь границу России. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Управлением по расследованию особо важных дел установлено, что двое граждан Украины обратились к риэлторам с просьбой продать их квартиру в Алуште. Риэлторы подыскали покупателя и предложили ее владельцам приехать в Крым для оформления сделки. Однако последние пояснили, что не могут этого сделать в связи с временным ограничением на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан. Тогда риэлторы обратились за содействием к своему знакомому - старшему помощнику прокурора Алушты", - говорится в пресс-релизе.

"Сотрудник надзорного ведомства сообщил заведомо ложные сведения, что за денежное вознаграждение может предоставить справки для въезда и выезда на имя граждан Украины под предлогом их лечения в медучреждении Республики Крым. Получив согласие, он приискал подложные справки, по которым граждане Украины пересекли государственную границу РФ", - добавили в ведомстве.

По данным следствия, "довести свой преступный умысел сотрудник прокуратуры до конца не смог, так как непосредственно после получения вознаграждения в 130 тыс. рублей был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю".

Сейчас фигуранту уголовного дела в рамках расследуемого дела предъявлено обвинение. "Свою вину он признает и сотрудничает со следствием, в связи с чем судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе прокуратуры Крыма также отметили, что мероприятия, в ходе которых получены данные, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела в отношении старшего помощника прокурора Алушты были проведены под контролем органов прокуратуры. "Работник уволен из органов прокуратуры за нарушение присяги прокурора и совершение проступка, порочащего честь прокурорского работника", - сообщили в ведомстве.