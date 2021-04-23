В Иркутской области два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир", - сказал источник.

По его словам, авария произошла при выполнении тренировочного полета. На земле жертв и разрушений нет. В экстренных службах уточнили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. "Обстоятельства сейчас выясняются", - сказал собеседник агентства.