{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Иркутской области два человека погибли при падении самодельного легкомоторного самолета

По данным источника ТАСС, инцидент произошел в Черемховском районе при выполнении тренировочного полета

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В Черемховском районе в двух километрах от поселка Рысево в поле упал самодельный легкомоторный самолет. В результате погибли пилот и пассажир", - сказал источник.

По его словам, авария произошла при выполнении тренировочного полета. На земле жертв и разрушений нет. В экстренных службах уточнили, что причиной аварии могла стать техническая неисправность. "Обстоятельства сейчас выясняются", - сказал собеседник агентства. 

Теги
РоссияИркутская область
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Читать полностью