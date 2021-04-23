ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в призывах к экстремизму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму жителя Алушты, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе УФСБ по региону.

"Установлено, что житель города Алушты 1984 года рождения размещал на своих страницах в сети Интернет материалы, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальным признакам", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности", санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.