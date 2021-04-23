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Суд оштрафовал академика Хазанова на 20 тыс. рублей за организацию незаконного мероприятия

По словам Ефима Хазанова, поводом для составления протокола стали его репосты в соцсетях с призывом выходить на акции

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова на 20 тыс. рублей за репосты в соцсетях, посвященные несанкционированным акциям. Об этом он рассказал журналистам.

"Суд признал меня виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") и назначил мне наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей", - сказал он. По словам Хазанова, поводом для составления протокола об административном правонарушении стали его репосты в соцсетях с призывом выходить на акции. "С решением суда я не согласен, буду его обжаловать", - подчеркнул ученый.

Ефим Хазанов - академик РАН, физик. Занимается исследованиями в области лазерной физики и нелинейной оптики.

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