Суд оштрафовал академика Хазанова на 20 тыс. рублей за организацию незаконного мероприятия

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд в Нижнем Новгороде оштрафовал академика РАН Ефима Хазанова на 20 тыс. рублей за репосты в соцсетях, посвященные несанкционированным акциям. Об этом он рассказал журналистам.

"Суд признал меня виновным по ч. 2 ст. 20.2 КоАП ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления") и назначил мне наказание в виде штрафа в 20 тыс. рублей", - сказал он. По словам Хазанова, поводом для составления протокола об административном правонарушении стали его репосты в соцсетях с призывом выходить на акции. "С решением суда я не согласен, буду его обжаловать", - подчеркнул ученый.

Ефим Хазанов - академик РАН, физик. Занимается исследованиями в области лазерной физики и нелинейной оптики.