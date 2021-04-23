ФСБ выявила ячейку "Хизб ут-Тахрир" в Кемеровской и Новосибирской областях

ТАСС, 23 апреля. ФСБ России пресекла в Кемеровской и Новосибирской областях деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности в Кемеровской и Новосибирской областях во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - отметили в ЦОС.

По информации спецслужбы, члены ячейки выступали за создание так называемого всемирного халифата, разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти. "С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман", - сообщили в ФСБ.

Во время обысков в квартирах задержанных сотрудники спецслужб нашли запрещенные в России пропагандистские материалы, мобильные телефоны и электронные носители информации. "Следственными подразделениями органов безопасности возбуждены уголовные дела", - сообщили в ФСБ.