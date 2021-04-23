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В Москве на Рублево-Успенском шоссе столкнулись шесть машин

Среди них автомобиль премиум-класса Aurus с мигалками

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Шесть автомобилей, среди которых минивэн премиум-класса Aurus с мигалками, столкнулись на Рублево-Успенском шоссе в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах .

"На Рублево-Успенском шоссе произошло ДТП с участием шести транспортных средств, среди них автомобиль премиум-класса Aurus с мигалками. Пострадавших в результате аварии нет", - сказал собеседник агентства.

Движение на данном участке дороге перекрыто. На месте работают сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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