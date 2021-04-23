{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Ростовской области 7-летний мальчик ранил себя из травматического пистолета

Жизни пострадавшего ребенка ничто не угрожает

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. В Ростовской области мальчик по неосторожности ранил себя из травматического пистолета отца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"В хуторе Яново-Грушевском в Октябрьском районе Ростовской области 7-летний мальчик, находясь один в салоне автомобиля, достал из бардачка травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и по неосторожности произвел выстрел себе в грудную клетку. Находившийся неподалеку отец ребенка доставил его в больницу, где мальчику оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что его жизни ничего не угрожает. Прокуратура региона начала проверку инцидента.

Теги
РоссияРостовская область
Главу департамента культуры Нижнего Новгорода поместили под домашний арест
Ущерб от действий чиновника оценивается в 1,2 млн рублей
Читать полностью