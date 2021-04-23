В Ростовской области 7-летний мальчик ранил себя из травматического пистолета

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. В Ростовской области мальчик по неосторожности ранил себя из травматического пистолета отца. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры в пятницу.

"В хуторе Яново-Грушевском в Октябрьском районе Ростовской области 7-летний мальчик, находясь один в салоне автомобиля, достал из бардачка травматический пистолет, принадлежащий его отцу, и по неосторожности произвел выстрел себе в грудную клетку. Находившийся неподалеку отец ребенка доставил его в больницу, где мальчику оказали медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что его жизни ничего не угрожает. Прокуратура региона начала проверку инцидента.