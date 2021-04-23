НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Главу департамента культуры Нижнего Новгорода поместили под домашний арест по делу о покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"23 апреля судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста директору департамента культуры администрации Нижнего Новгорода, обвиняемому в покушении на мошенничество и превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159, ч. 1 ст. 286 УК РФ)", - сказано в сообщении.

По версии следствия, в декабре 2020 года по указанию обвиняемого его подчиненный заключил договор на изготовление 10 информационных стендов на сумму 1,2 млн рублей. До настоящего времени обязательства по договору не исполнены, стенды не изготовили. А само мероприятие, для которого делали стенды, прошло с 13 по 18 декабря. При этом по указанию обвиняемого подписаны акты о якобы выполненных работах, в которые внесены недостоверные сведения.

"Следователи полагают, что, дав указание о подписании договора не планируемых к выполнению работ, обвиняемый превысил свои должностные полномочия, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан", - отметили в СК.

Вину в совершении инкриминируемых деяний обвиняемый не признал. Индивидуальному предпринимателю, являющемуся соучастником в мошенничестве, также предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.