Суд приговорил к 14 годам соучастника убийства Япончика

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы приговорил к 14 годам колонии Каху Газзаева, признав его виновным в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова, известного как Япончик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК.

"Суд приговорил Газзаева к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сказали в ведомстве. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Убийство" и "Незаконный оборот оружия").

Газзаев признал свою вину. Суд рассматривал его дело в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Прокурор просил приговорить его к 16 годам колонии.

Следствием и судом установлено, что в 2009 году Муртази Шадания, Джамбул Джанашия, Каха Газзаев, Нузгар Папава и Астамур Бутба были привлечены Ильей Симонией для совершения убийства Вячеслава Иванькова, также известного как вор в законе Япончик. Мотивом этого преступления являлось обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе и оказание общего покровительства.

Убийство Иванькова было тщательно спланировано. Изучался его образ жизни, места проживания и частого посещения. За ним велось скрытое наблюдение, в ходе которого соучастники выяснили, что он регулярно посещает ресторан "Тайский слон". С учетом этого было выбрано место нападения, маршруты отхода после совершения преступления, подобран транспорт и средства конспирации. В качестве орудия преступления использовалась снайперская винтовка. Следствием установлены роли каждого из соучастников. Джанашия и Газзаев, как полагает следствие, неоднократно выезжали с другими обвиняемыми к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве, где осуществляли скрытое наблюдение за Иваньковым. Шадания также вел скрытое наблюдение, обеспечивал связь, принимал участие в транспортировке в Москву оружия, из которого позже стреляли в жертву. В момент совершения убийства три соучастника находились на месте происшествия и наблюдали за прилегающей к нему территорией.

Исполнителем убийства, по данным следствия, является Астамур Бутба. Находясь в кузове припаркованного автомобиля "Газель", через отверстие в тенте он произвел выстрел из снайперской винтовки в Иванькова, который позже умер в медицинском учреждении. Уголовные дела в отношении Шадании и Джанашии будут рассматриваться Мосгорсудом с участием присяжных. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.