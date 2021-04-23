Причиной пожара в полностью сгоревшей деревне в Поморье стало короткое замыкание

АРХАНГЕЛЬСК, 23 апреля. /ТАСС/. Причиной пожара в деревне Цивозерский Погост в Архангельской области, где сгорели все дома, стало короткое замыкание из-за обрыва проводов. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"Были сильные порывы ветра, оборвало провода, произошло короткое замыкание. Ну и сухая трава сыграла, конечно, свою роль", - сказали в пресс-службе.

Ранее предполагалось, что причиной возгорания мог стать пал травы. 21 апреля огонь уничтожил 11 домов в деревне и повредил купол каменной церкви. Пожарным удалось только отстоять объект культуры федерального значения - деревянную колокольню 1650 года постройки. Возгорание удалось ликвидировать утром 22 апреля.

Обрыв проводов и короткое замыкание привели к пожару и в деревне Новая Няндомского района, где в четверг пострадали семь домов. Борьба с огнем продолжалась более 10 часов.