ЧЕРКЕССК, 23 апреля. /ТАСС/. В Черкесске арестовали мужчину, напавшего с ножом на помощника прокурора. Об этом сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по Карачаево-Черкесии.

"Следственным отделом по городу Черкесску следственного управления Следственного комитета РФ по КЧР расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 295 УК РФ, по факту посягательства на жизнь лица, осуществляющего правосудие. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 19 апреля в кафе, где находился помощник прокурора, вошел злоумышленник, который схватил мужчину и приставил нож к его шее. По мнению подозреваемого, помощник прокурора участвовал в рассмотрении дела в отношении его брата в суде. Нападавшего остановили, пострадавший получил рану шеи, а также пальца правой руки.