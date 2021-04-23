Суд оштрафовал шесть жителей Нижнего Новгорода за участие в несанкционированном митинге

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Канавинский суд Нижнего Новгорода оштрафовал шестерых жителей города по делу о несанкционированной акции, которая прошла 21 апреля. Об этом сообщает в пятницу объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Канавинским районным судом Нижнего Новгорода вынесены постановления в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ ("Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия")", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к ответственности привлекли шестерых человек. Им назначили наказание в виде административного штрафа в размере от 10 до 20 тыс. рублей.

Несогласованная акция в центре Нижнего Новгорода, прошедшая 21 апреля, по данным властей, собрала до 500 человек.

Ранее Генпрокуратура России предупредила об ответственности вплоть до уголовной за призывы к незаконным массовым акциям, участие и вовлечение в них несовершеннолетних. В МВД призвали граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях.