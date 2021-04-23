{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Обвиняемый в лжесвидетельстве по делу Ефремова опроверг, что получил деньги за показания

Как заявил Андрей Гаев, ему только оплатили перелет в Москву из Анапы

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил в суде, что не получал за свои показания денег от адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

На эту тему
Дело Михаила Ефремова. Главное
Дело Михаила Ефремова.

"Я не получал от Пашаева денег за выступление в суде. Мне только оплатили перелет в Москву из Анапы, где я отдыхал", - сказал Гаев. Он добавил, что Пашаев также оплачивал его текущие расходы в Москве во время свидетельства на процессе Ефремова.

"В ходе следствия уже по моему делу следователь просматривал видео с места автоаварии и заказал экспертизу распознавания моего лица. Она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть мои слова, так как лицо человека распознать эксперту не удалось. Но я себя на видео узнал", - сказал Гаев.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП и показали, что за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы.

Теги
РоссияДТП с участием Михаила Ефремова
Суд арестовал водителя, который насмерть сбил двух дорожных рабочих в Удмуртии
Инцидент произошел 22 апреля
Читать полностью