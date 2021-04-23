Обвиняемый в лжесвидетельстве по делу Ефремова опроверг, что получил деньги за показания

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Обвиняемый в лжесвидетельстве по делу актера Михаила Ефремова Андрей Гаев заявил в суде, что не получал за свои показания денег от адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала Пресненского суда Москвы.

"Я не получал от Пашаева денег за выступление в суде. Мне только оплатили перелет в Москву из Анапы, где я отдыхал", - сказал Гаев. Он добавил, что Пашаев также оплачивал его текущие расходы в Москве во время свидетельства на процессе Ефремова.

"В ходе следствия уже по моему делу следователь просматривал видео с места автоаварии и заказал экспертизу распознавания моего лица. Она не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть мои слова, так как лицо человека распознать эксперту не удалось. Но я себя на видео узнал", - сказал Гаев.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП и показали, что за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гаева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы.