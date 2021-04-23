Пашаев утверждает, что были люди, готовые за деньги взять на себя вину по делу Ефремова

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Некоторые люди готовы были за деньги взять на себя вину по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. Об этом рассказал его бывший адвокат Эльман Пашаев в ходе допроса по делу в отношении трех его свидетелей, обвиняющихся в даче ложных показаний.

"Ефремов в момент ДТП был пьян и находился под воздействием кокаина. Он не помнил ничего, и я стал через журналистов и интернет искать свидетелей. Некоторые за деньги готовы были подтвердить, что были за рулем, примерно за 100 тыс. рублей. Конечно, я отказывался", - сказал Пашаев.

По его словам, сперва он нашел Александра Кобца, а затем через него вышел на Андрея Гаева. Последний, как утверждает бывший адвокат, долго отказывался от допроса в суде, но потом его удалось уговорить. Даже пришлось ему покупать билеты из Анапы в Москву.

"Я говорил свидетелям об ответственности за дачу ложных показаний. Я ходатайствовал перед судом о запросе билинга их телефонов и данных с камер наблюдения по маршруту их прогулки. Почему суд этого не сделал? Думаю, суду было неинтересно слушать версию о невиновности Ефремова, его обвинительный приговор был предопределен, так как дело было резонансное", - сказал Пашаев.

Также Пашаев заявил, что не платил лжесвидетелям за их показания на процессе над актером. "Я никогда им не предлагал деньги и не давал. Гаеву я авиабилет покупал лично через интернет. Может быть, дал тысячу рублей на текущие расходы. Я бы и заплатил бы им, нашел законный способ, мне нужны были свидетели защиты. Но они не просили денег", - сказал он.

Ложные показания

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста в момент ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты - Теван Бадасян - заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный ему человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гавева возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.307 УК РФ (заведомо ложные показание свидетеля), ему грозит штраф или исправительные работы.