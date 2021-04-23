Двухлетний ребенок выжил после падения с пятого этажа в Москве

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Двухлетний ребенок остался в живых после падения из окна пятого этажа на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Днем 23 апреля 2-летний ребенок выпал из окна пятого этажа жилого дома на территории Тушинского района Москвы. После чего родители, находившиеся в этот момент в квартире, незамедлительно вызвали скорую помощь", - сообщила Иванова.

Ребенок госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь. Следователи проводят проверку по данному факту.