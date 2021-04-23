На жительницу Подольска завели уголовное дело за избиение троих детей

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Подольска, которая систематически избивала своих троих несовершеннолетних детей, а двоих однажды чуть не задушила подушкой. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении местной жительницы 1979 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)", - сообщила Петрова.

По ее словам, у женщины три несовершеннолетних ребенка. Установлено, что она систематически избивала их, не обеспечивала полноценным питанием, неоднократно оставляла одних без присмотра на несколько дней. "Тем самым правонарушительница ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по их воспитанию. Кроме того, в один из дней, подозреваемая повалила на диван свою трехлетнюю дочь, положила ей на лицо подушку и навалилась на нее тяжестью своего веса. Таким же образом она действовала в отношении своего трехлетнего сына", - добавила начальник пресс-службы подмосковной полиции.

В настоящее время злоумышленница находится под подпиской о невыезде.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела в отношении женщины. "Кроме того, прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о несовершеннолетних, в том числе соблюдения требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.

Накануне в сети появилось видео, которая сняла 13-летняя школьница. На нем разъяренная мать душит ее младшую сестру подушкой. Как отмечалось в СМИ, девочка рассказала полицейским, что женщина постоянно бьет ее и близняшек - трехлетних мальчика и девочку. При этом на допросе мать заявила, что дочь громко плакала и мешала ей расслабиться.