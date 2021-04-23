Пострадавший при взрыве газа в квартире жилого дома в Калининграде умер в больнице

КАЛИНИНГРАД, 23 апреля. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший 21 апреля во время взрыва газа и последовавшего за ним возгорания в квартире жилого дома в Калининграде, умер в пятницу в больнице. Об этом ТАСС сообщили в областном министерстве здравоохранения.

"Подтверждаем смерть пациента в больнице", - сказали в Минздраве региона.

Взрыв газа и пожар в квартире на первом этаже жилого дома на улице Леонова произошел 21 апреля. Пострадал 55-летний хозяин квартиры, в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

Спасатели эвакуировали 30 жильцов, дом повреждений не получил, пожар на площади 15 кв. м в квартире, где были повреждены оконные рамы и выбиты стекла, оперативно ликвидировали силы МЧС. По факту случившегося Следственное управление СК РФ по региону проводит доследственную проверку.