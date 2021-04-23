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В Ростовской области 63 ребенка отравились в детском саду

Следователи возбудили уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Ученики дошкольного учреждения в городе Шахты Ростовской области отравились продукцией, которой их кормили в детском саду. Состояние здоровья ухудшилось у 63 детей, работа детского сада приостановлена, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Установлено, что днем 21 апреля 2021 года воспитанникам одного из дошкольных образовательных учреждений в г. Шахты предоставили услуги по организации питания, готовую пищевую продукцию, после чего у 63 детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет резко ухудшилось состояние здоровья, появились симптомы отравления в виде тошноты, диареи и рвоты. В настоящее время здоровью детей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время, работа детского сада приостановлена, проведено обследование пищеблоков, взяты пробы воды. Также в пресс-службе добавили, что на основании материалов прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ. "Проверка продолжается, по итогам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.", - отметили в пресс-службе.

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