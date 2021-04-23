Прокурор попросит о наказании обвиняемому в лжесвидетельстве по делу Ефремова 30 апреля

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Прения сторон по делу Андрея Гаева, который обвиняется в лжесвидетельстве на процессе над Михаилом Ефремовым, пройдут 30 апреля. Об этом заявила судья Пресненского суда Москвы Александра Авдотьина, которая рассматривает дело Гаева.

"Суд назначает прения сторон по делу Гаева на 30 апреля", - сказала она. В ходе них прокурор заявит о том, какое наказание для обвиняемого он хочет просить у суда. Ранее адвокат Гаева представила суду медицинскую справку, которая подтверждает наличие у подсудимого заболевания, препятствующего отбытию исправительных работ.

В МВД России ранее сообщили о возбуждении трех уголовных дел в отношении свидетелей, которые дали в суде по делу Ефремова о ДТП заведомо ложные показания. Эти свидетели были допрошены по ходатайству в настоящее время лишенного адвокатского статуса Эльмана Пашаева. Двое их них, Андрей Гаев и Александр Кобец, утверждали в суде, что первыми оказались у машины артиста после ДТП. По их словам, за рулем сидел не Ефремов, а неизвестный молодой человек, который стал им угрожать. Третий свидетель защиты, Теван Бадасян, заявил, что за два часа до ДТП видел, как в припаркованный у бара джип Ефремова садится какой-то неизвестный человек.

При вынесении приговора суд пришел к выводу, что показания трех свидетелей противоречат собранным по делу доказательствам и являются недостоверными. В отношении Гавева возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ ("Заведомо ложные показание свидетеля"), ему грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ.