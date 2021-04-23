В Москве арестовали двух полицейских по делу о получении взятки

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал двух сотрудников полиции в Москве и отправил под домашний арест еще одного полицейского по обвинению в получении взятки в размере 12 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в пятницу представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении одного обвиняемого меры пресечения в виде домашнего ареста, двум другим - в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова, добавив, что всем им предъявлено обвинение, а один из них признал вину.

В четверг начальник и замначальника следственного отдела ОМВД России по району Солнцево, а также участковый уполномоченный этого отдела были задержаны при передаче взятки. По данным следствия, в апреле полицейские намеревались получить 12 млн рублей. За эти деньги они обещали принять определенные процессуальные решения. Полицией проводится служебная проверка в отношении сотрудников.