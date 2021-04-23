Экс-начальника военной части приговорили к четырем годам колонии за продажу продуктов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 апреля. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника 34-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа Алексея Каримова к четырем годам колонии общего режима за то, что он совместно с подчиненными продавал продукты, предназначенные для военнослужащих. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе управления ФСБ России по Ростовской области.

Суд установил, что в 2017-м и 2018 году Каримов вносил в официальные документы ложные сведения о численности личного состава, поставленного на котловое довольствие. Это позволило похитить и продать продукты, предназначенные для питания военнослужащих. Ущерб от действий бывшего начальника воинской части превысил 4 млн рублей.

"Учитывая тяжесть совершенного преступления, по решению суда Каримов приговорен к лишению свободы сроком на четыре года в колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тыс. рублей. Остальным участникам противоправной деятельности также назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Каримов в ходе следствия полностью признал вину в совершенном преступлении. Суд также удовлетворил иск о возмещении ущерба в размере 650 тыс. рублей, поданный командованием мотострелковой бригады, отметили в пресс-службе. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

По данным военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу, с марта по июль 2017 года и с января по май 2018-го Каримов и трое подельников "путем неснятия с котлового довольствия отсутствующих военнослужащих похитили и сбыли гражданским лицам продукты на сумму свыше 800 тыс. рублей". "Кроме того, судом удовлетворен иск о взыскании со всех осужденных в солидарном порядке суммы причиненного ущерба", - также отметили в пресс-службе следственного управления СК по ЮВО.