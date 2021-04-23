Адвокат сообщил, что Михаил Ефремов не жалуется на здоровье

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Осужденный за гибель человека в ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов не жалуется на ухудшение здоровья, он стал лучше выглядеть и даже немного внешне помолодел. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Петр Хархорин.

"Он выглядит совершенно по-другому. И с каждым разом (я уже там раз семь или восемь был) я вижу, что у него есть динамика положительная. Он лучше выглядит, у него исчезла какая-то припухлость на лице. Я бы даже сказал, что он сейчас как-то помолодел", - сказал Хархорин.

Адвокат отметил, что у Ефремова не идеальное здоровье (учитывая его возраст), у него раньше были разные заболевания, в том числе аллергия, но никаких ухудшений его здоровья в колония не было. Иногда, когда эти заболевания себя проявляют, Ефремова освобождают от работ (он работает в швейном цехе), но актер никогда этим не злоупотребляет. "Наоборот, ему говорят: "Вам лучше сегодня не выходить на работу". "А я пойду" [слова Ефремова]. Для него самое страшное, когда его отрывают от социума, он человек общества", - добавил Хархорин.

Он подчеркнул, что всеми лекарствами от аллергии актер обеспечен, а медицина в колонии на хорошем уровне, жалоб у Ефремова нет.