На Кубани организовали проверку после гибели рыбы в лимане Азовского моря

КРАСНОДАР, 23 апреля. /ТАСС/. Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки по факту гибели рыбы в Ейском лимане в районе гидротехнического сооружения, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Совместно с Азово-Черноморской природоохранной прокуратурой организована проверка по факту гибели рыбы в акватории Ейского лимана Азовского моря в районе гидротехнических сооружений ФГБУ "Бейсугское НВК", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что также организована доследственная проверка после нарушения правил охраны водных биологических ресурсов.

В пресс-службе Азово-Черномосркого территориального управления Росрыболовства ТАСС сообщили, что в результате подсчета подтверждена гибель 6 319 особей тарани общей массой 568,7 кг. На четырех участках водоема взяты пробы воды, грунта, погибшей рыбы для проведения анализа и установления причин гибели.

"Возможными причинами гибели тарани является возникновение локальных заморных зон с пониженным содержанием растворенного в воде кислорода при штилевой погоде, истощением рыб по пути следования к месту нереста, так как они практически не питаются, живут за счет жировых запасов, кроме того, само икрометание требует достаточно больших затрат энергии", - отметили в управлении Росрыболовства. При этом точные причины будут установлены по результатам исследований.

В пятницу в местных сообществах в социальных сетях появились фото с фактами гибели рыбы, сообщалось, что инцидент произошел в Ейском лимане.