В Башкирии двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

ТАСС, 23 апреля. Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате пожара в частном доме в городе Ишимбае в Башкирии, сообщили в пятницу в следственном управлении СК РФ по республике.

"Вечером 23 апреля 2021 года произошел пожар в одноэтажном жилом доме по улице Гоголя в г. Ишимбае. В ходе тушения пожара обнаружены тела мужчины, женщины и двоих детей", - говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по республике, сообщение о пожаре поступило в 20:40 мск. Открытое горение ликвидировали в 21:32. К тушению пожара от МЧС России привлечено 25 человек, задействовано девять единиц техники. На место пожара выехал начальник Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан Марат Латыпов. Причины пожара устанавливаются.

В новость была внесена правка (22:47 мск) - передается с исправлением опечатки в лиде и цитате, верно - Ишимбае