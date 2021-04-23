Дело возбудили после гибели трех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае

ПЕРМЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном деревянном доме в поселке Утес Чусовского района в Пермском крае, где погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

"По факту гибели малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в поселке Утес Чусовского городского округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

На данный момент подтверждена смерть троих детей, однако уточняется, что без присмотра вечером 23 апреля остались четверо детей. Судьба четвертого ребенка неизвестна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту пожара.