{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело возбудили после гибели трех детей при пожаре в частном доме в Пермском крае

Все обстоятельства пожара выясняются

ПЕРМЬ, 23 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в частном деревянном доме в поселке Утес Чусовского района в Пермском крае, где погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

"По факту гибели малолетних детей во время пожара в частном жилом доме в поселке Утес Чусовского городского округа возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", - говорится в сообщении.

На данный момент подтверждена смерть троих детей, однако уточняется, что без присмотра вечером 23 апреля остались четверо детей. Судьба четвертого ребенка неизвестна.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту пожара.

Теги
РоссияПермский край
В Чехии и Словении арестовали недвижимость экс-главы Клинского района Подмосковья
Также, согласно докладу генерального прокурора РФ Игоря Краснова Совету Федерации, в доход государства обратят активы Александра Постриганя и аффилированных с ним лиц на сумму свыше 10 млрд рублей
Читать полностью