В промзоне Новосибирска возник пожар на складе

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Крупный пожар тушат на одном из складов в промышленной зоне на окраине Новосибирска. Из-за огня обрушились перекрытия здания, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Около 09:30 (05:30 мск) поступило сообщение о возгорании на складе по ул. Чукотская в Кировском районе Новосибирска. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение и обрушение перекрытий. В настоящий момент продолжается ликвидация пожара", - сообщили журналистам.

Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало.