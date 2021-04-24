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В промзоне Новосибирска возник пожар на складе

Перекрытия здания обрушились

НОВОСИБИРСК, 24 апреля. /ТАСС/. Крупный пожар тушат на одном из складов в промышленной зоне на окраине Новосибирска. Из-за огня обрушились перекрытия здания, сообщили журналистам в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Около 09:30 (05:30 мск) поступило сообщение о возгорании на складе по ул. Чукотская в Кировском районе Новосибирска. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение и обрушение перекрытий. В настоящий момент продолжается ликвидация пожара", - сообщили журналистам.

Площадь пожара уточняется. Информации о пострадавших не поступало.

Теги
РоссияНовосибирская область
Открытый огонь в пристройке к складу в промзоне Новосибирска потушили
Площадь возгорания уточняется
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