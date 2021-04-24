Двое детей погибли при пожаре в частном доме в ХМАО

ТАСС, 24 апреля. Пожар произошел в частном доме в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа, в результате погибли двое детей. Об этом сообщили ТАСС в прокуратуре региона.

"Прокуратурой города Сургута организована проверка по факту гибели двух несовершеннолетних детей в результате пожара 24 апреля 2021 в частном доме, расположенном в СОТ "Виктория". По поручению прокурора автономного округа Евгения Ботвинкина прокурор города Сургута лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов", - сказали там.

Уточняется, что в рамках проверки будет дана оценка соблюдению противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб, полноте действий и решений в отношении указанной семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

По данным регионального ГУ МЧС, в 02:03 (00:03 мск) поступило сообщение о пожаре в дачном доме, ликвидация открытого горения объявлена в 03:07 (01:07). Причину возгорания устанавливают органы дознания МЧС России.