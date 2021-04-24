СК возбудил уголовное дело после пожара в Башкирии, в котором погибли четыре человека

САМАРА, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после пожара в частном доме в Башкирии, в котором погибли четыре человека, включая двоих детей, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), по факту смерти четырех человек во время пожара в частном доме", - говорится в сообщении.

Следователи установили, что пожар произошел около 22:35 23 апреля в одноэтажном жилом доме на улице Гоголя в городе Ишимбае. Во время ЧП в доме находились 48-летняя женщина, 38-летний супруг ее сестры и двое детей двух и 11 лет. Во время тушения пожара были обнаружены их тела. На место происшествия выезжали следователи и руководство территориального следственного отдела, а также следователи-криминалисты аппарата регионального управления СК России совместно с сотрудниками МВД и МЧС, межрайонный прокурор и его заместитель.

Специалисты осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинские и пожарно-техническую экспертизы. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СК, допрашиваются очевидцы и другие свидетели, устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, причиной возгорания является неисправность электропроводки, отметили в пресс-службе.