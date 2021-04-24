Под Владимиром женщина погибла от удара молнии

ТАСС, 24 апреля. Следователи Владимирской области начали проверку после гибели от удара молнии жительницы города Гусь-Хрустального, которая участвовала в субботнике. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель следственного управления СК по региону Мария Серова.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины. Это произошло около 15 часов пятницы. Дождя не было, он только начинался, был гром, они побежали от него, но не добежали", - сказала Серова.

Как сообщается на сайте мэрии Гусь-Хрустального, погибла 60-летняя Ольга Новская, работница муниципального ЖКХ.