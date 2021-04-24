{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Пензе задержали подозреваемого в угоне скорой помощи с применением насилия к медикам

Врачи прибыли для оказания помощи отцу подозреваемого

ТАСС, 24 апреля. Житель Пензы задержан по делу об угоне автомобиля скорой помощи и применении насилия в отношении медработников, которые приехали по вызову к его отцу, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пензенской области.

"Следственным управлением следственного комитета России по Пензенской области расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения с применением насилия неопасного для жизни или здоровья") по факту угона спецавтомобиля мужчиной 1979 года рождения с применением насилия в отношении медицинских работников <…> Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Предварительное следствие установило, что в ночь на 23 апреля на улице Карпинского в Пензе мужчина 1979 года рождения применил насилие в отношении врача-реаниматолога и водителя автомобиля скорой помощи, которые прибыли для оказания помощи отцу подозреваемого. В результате мужчина угнал автомобиль скорой помощи, однако его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

По уголовному делу создана следственная группа, в состав которой вошли следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК.

Теги
РоссияПензенская область
Поиски пропавшей индонезийской подлодки
Reuters: сканирование дна выявило пропавшую в Индонезии подлодку на глубине 850 м
Читать полностью