В Пермском крае задержали мать четырех детей, погибших на пожаре

ПЕРМЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Следователи задержали жительницу Пермского края в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после пожара в Чусовском районе, где погибли, по уточненным данным, четыре ребенка. Об этом сообщается в субботу на сайте следственного управления СК по региону.

"По подозрению в совершенном преступлении задержана мать детей. В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в сообщении.

По версии следствия, жительница поселка Утес Чусовского района 1988 года рождения оставила без присмотра четырех малолетних детей (в возрасте шести и пяти лет, а также двоих трехлетних). При пожаре ни один из детей не выжил.

Ранее сообщалось о возбуждении после пожара уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности, позже возбуждено и уголовное дело по статье о халатности. На месте происшествия работают следователи, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, приведшие к трагедии. "В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики", - уточняется в сообщении.