СМИ: задержанных по делу о нападении на полицейского в Рамбуйе поместили под стражу

ПАРИЖ, 24 апреля. /ТАСС/. Правоохранители поместили под стражу трех человек, задержанных ранее по делу о нападении на сотрудницу полиции в городе Рамбуйе. Об этом в субботу сообщила радиостанция France Info .

Как уточняется, все трое входили в близкий круг общения выходца из Туниса, который совершил преступление. В частности, один из задержанных предоставил преступнику жилье, в котором тот останавливался по прибытии во Францию в 2009 году.

В пятницу 37-летний тунисец нанес сотруднице полиции в холле комиссариата города Рамбуйе удар ножом в шею, в результате чего она умерла. Находившиеся у входа в здание полицейские выстрелили несколько раз в нападавшего. В тяжелом состоянии он был госпитализирован и вскоре умер от ран.

Расследование убийства было передано прокуратуре по делам о терроризме. В телефоне убийцы следователи уже обнаружили пропагандистские исламистские материалы.