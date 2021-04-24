В Балийском море нашли объекты, похожие на обломки пропавшей индонезийской подлодки

СИНГАПУР, 24 апреля. /ТАСС/. Индонезийские спасатели обнаружили объекты, которые с большой долей вероятности являются обломками пропавшей в Балийском море индонезийской дизельной подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник штаба ВМС республики адмирал Юдо Маргоно.

"В районе, где последний раз видели подлодку, специалисты обнаружили объекты, которые, очевидно, принадлежат кораблю. При этом другие суда туда не заходили", - приводит его слова портал Detik. Начштаба подчеркнул, что "обнаружение данных элементов может свидетельствовать либо о появлении пробоин в корпусе, либо о разрушении судна".

По данным специалистов, запас кислорода на борту для поддержания жизнедеятельности экипажа закончился примерно в 03:00 по местному времени в субботу (23:00 мск в пятницу). По предварительным оценкам, пропавшая в среду подлодка, вероятно, находится на расстоянии примерно 90 км от северного побережья острова Бали.

Ранее в Минобороны Индонезии сообщили о появлении масляного пятна в районе исчезновения корабля. Nanggala принимала в рамках учений участие в торпедных пусках в акватории Балийского моря.