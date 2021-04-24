Начальника департамента мэрии Евпатории арестовали

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апреля. /ТАСС/. Суд в Крыму арестовал на два месяца начальника департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) администрации Евпатории, задержанного по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Киевским районным судом города Симферополя по ходатайству следователя по особо важным делам ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю начальнику ДИЗО администрации Евпатории избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 июня", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 2018 года начальник департамента совместно и по согласованию с первым замглавы администрации Евпатории содействовал их общему знакомому в незаконном получении права собственности на муниципальную квартиру. Бывший первый замглавы администрации Евпатории в ноябре 2020 года был также задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. В отношении него расследуется уголовное дело, он арестован.

Глава администрации города Роман Тихончук сообщил ранее, что сотрудники правоохранительных органов в среду увезли после обысков в мэрии четырех чиновников. Следственный комитет в четверг сообщил, что возбуждено уголовное дело в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений. Вместе с ним подозреваемым по аналогичной статье проходит бывший первый замглавы администрации Евпатории.