Пятиэтажное общежитие загорелось в Кемерове

КЕМЕРОВО, 24 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел в субботу в общежитии в Кемерове, сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

"Горят две комнаты на пятом этаже в пятиэтажном общежитии по улице Коммунистическая, 128. <...>", - сказали в пресс-службе.

По данным государственной информационной системы ЖКХ, в жилом доме расположено 137 комнат.

Источник в оперативных службах региона заявил об одном погибшем. "При пожаре погиб один человек, данные о пострадавших уточняются", - сказал собеседник агентства.

В МЧС уточнили, что пожар уже ликвидирован, спасены 18 человек, в том числе трое детей. В ликвидации возгорания были задействованы 55 человек и 18 единиц техники.

Это уже не первый пожар в Кемерове 24 апреля. В городе ликвидируют пожар на первом этаже в пристройке 10-этажного жилого дома на площади 100 кв. м.

В новость были внесены изсенения (14:29) - добавлена информация о погибшем