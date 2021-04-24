Жители поселка Новая Чара ощутили землетрясение магнитудой 4,4 в Забайкалье

ТАСС, 24 апреля. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в субботу в Забайкалье в населенном пункте Удокан, толчки ощущались в поселке Новая Чара, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"24 апреля 2021 года в 17:00 по читинскому времени (11:00 мск) поступила информация о том, что в 16:40 (10:40 мск) в Каларском районе Забайкальского края в населенном пункте Удокан произошло землетрясение. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. В Единую дежурно-диспетчерскую службу Каларского района поступали сообщения от населения об ощущении толчков на пятых этажах поселка Новая Чара", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет, информации о разрушениях строений и объектов инфраструктуры не поступало. Для обследования территории на место направлена оперативная группа Каларской пожарно-спасательной части.