В Зимбабве разбился вертолет ВВС

ТАСС, 24 апреля. Четыре человека погибли и двое пострадали в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в районе населенного пункта Актур. Об этом в пятницу сообщил местный портал iHarare со ссылкой на заявление ведомства.

"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, [находившегося] на земле", - приводит издание цитату из заявления ВВС страны.

По данным ведомства, еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Сообщается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный вылет. Причина инцидента пока не установлена.