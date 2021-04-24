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В Зимбабве разбился вертолет ВВС

Четыре человека погибли и двое пострадали
' Zim Africa/YouTube'

ТАСС, 24 апреля. Четыре человека погибли и двое пострадали в результате крушения вертолета Военно-воздушных сил (ВВС) Зимбабве в районе населенного пункта Актур. Об этом в пятницу сообщил местный портал iHarare со ссылкой на заявление ведомства.

"Вертолет врезался в дом и, к сожалению, унес жизни двух пилотов и технического специалиста, а также ребенка, [находившегося] на земле", - приводит издание цитату из заявления ВВС страны.

По данным ведомства, еще один ребенок и его мать получили серьезные ожоги и были госпитализированы.

Сообщается, что вертолет выполнял учебно-тренировочный вылет. Причина инцидента пока не установлена.

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