В Эрмитаже проводилась эвакуация из-за задымления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Посетителей Эрмитажа в Санкт-Петербурге эвакуировали из здания Главного штаба из-за задымления. Оно устранено, экспозиции работают в обычном режиме, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе музея.

"В 12:00 на первом этаже Главного штаба произошло задымление в электрощите. Благодаря оперативным действиям ответственных служб в 12:10 задымление было ликвидировано, была включена система дымоудаления. В связи с задымлением посетители Главного штаба были эвакуированы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сведений о пострадавших и последствиях задымления для экспозиции музея не поступало.