В Казани в одной из квартир произошло возгорание во время изъятия пороха и патронов

КАЗАНЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска МВД по Республике Татарстан задержали жителя Казани, хранившего у себя в квартире порох, патроны различного калибра и различные компоненты для изготовления взрывоопасных веществ. Во время изъятия запрещенных предметов произошло возгорание, пострадавших нет, сообщила во вторник пресс-служба МВД Татарстана.

"Во время изъятия запрещенных предметов произошло их возгорание, которое было локализовано в кратчайшие сроки. В настоящее время подозреваемый задержан, на месте работают сотрудники оперативных служб, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану, пожарные спасли пять человек из плотного задымления, возникшего вследствие пожара в одной из квартир многоквартирного дома в Казани. Открытое горение ликвидировано, 10 человек из соседних квартир эвакуировались самостоятельно.

В 12:44 мск пожарные локализовали, а в 12:49 мск ликвидировали открытое горение в двухкомнатной квартире на площади 50 кв. м.