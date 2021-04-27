Суд арестовал на два месяца мать четверых детей, погибших при пожаре в Пермском крае

ПЕРМЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Чусовской городской суд Пермского края арестовал на два месяца жительницу Пермского края, четыре малолетних ребенка которой погибли на пожаре. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", - сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщал ТАСС, жительница поселка Утес Чусовского района 1988 года рождения оставила без присмотра четырех малолетних детей (в возрасте шести и пяти лет, а также двоих трехлетних). При пожаре, который произошел 23 апреля, ни один из них не выжил.

По факту пожара возбуждены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности и халатности.

На сайте следственного управления СК по Пермскому краю уточняется, что на допросе женщина в полном объеме признала вину в содеянному. Также в рамках расследования уголовных дел допрошено более 60 свидетелей, проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и произошедшего пожара. Также были изъяты медицинская документация на погибших детей и документы органов системы профилактики.

В 2013 году органы опеки изъяли у женщины четверых детей, которые затем были усыновлены в других семьях. Затем она родила еще четверых детей, которым на момент пожара было шесть, пять лет, а также трехлетние двойняшки. Семья числилась малоимущей и получала все положенные выплаты и меры соцподдержки. По информации регионального минсоцразвития, женщина также получала психологическую помощь от специалистов местного отдела соцзащиты.