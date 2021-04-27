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Дело Ивана Голунова
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Гособвинение просит от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по делу Голунова

Наибольший срок - 16 лет - прокурор просит назначить Игорю Ляховцу
Игорь Ляховец, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС
Описание
Игорь Ляховец, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев
© Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Прокурор просит приговорить на сроки лишения свободы от 7 до 16 лет бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

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"Обвинение запросило сроки. Для Игоря Ляховца просят назначить 16 лет лишения свободы, Максима Уметбаева, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева - 12 лет, для Дениса Коновалова, который признал свою вину, прокурор попросил назначить наказание в виде 7 лет лишения свободы", - сказал собеседник агентства.

Также прокурор просил удовлетворить иск Голунова на сумму 5 млн рублей, которые тот намерен направить на благотворительность.

Журналист издания Meduza Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. Через три дня после начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден, все обвинения с него были сняты. Из МВД были уволены пять полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд Москвы 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков в составе группы. По версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Позднее Коновалов был переведен под домашний арест, так как признал вину и дал показания на других фигурантов дела.

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