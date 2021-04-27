AFP: полиция Франции задержала семь человек по подозрению в терроризме

ПАРИЖ, 27 апреля. /ТАСС/. Французская полиция задержала в двух регионах страны семь человек, подозреваемых в терроризме. Об этом сообщило во вторник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебный источник.

По его сведениям, задержания прошли в департаментах Нижний Рейн и Пюи-де-Дом. Шестеро задержанных, согласно данным источников, являются представителями чеченской общины. Им от 28 до 48 лет. Еще один задержанный - уроженец Грузии.

Задержания связаны с расследованием по линии антитеррористической прокуратуры, которое касается возможного финансирования боевиков в Сирии.

В среду в Елисейском дворце состоится заседание Совета министров под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, на котором будет рассмотрен новый законопроект о разведке и антитеррористической борьбе. Правительство рассмотрит этот проект спустя всего пять дней после теракта, совершенного выходцем из Туниса в комиссариате полиции города Рамбуйе. Жертвой террориста стала 49-летняя сотрудница полиции.